ACB 11 Najmi vs Ramos Free Live Stream

MARCH 03, 2018 – The wealthiest professional jiu-jitsu league in the sport returns to action. We are talking about the ACB Jiu Jitsu 11. Below is the free live stream of the event which is held in Barcelona’s Palau Olímpic de Badalona (Spain).

For more information on the card check below:

Here is the full card for the ACB JJ 11 event:

Match 1

RODRIGO CAPORAL vs MARCELO MAFRA (75kg)

Match 2

TOMOYUKI HASHIMOTO vs MAYKO ARAÚJO (60kg)

Match 3

SAMIR CHANTRE vs LAERCIO FERNANDES (60kg)

Match 4

KIM TERRA vs ISAAC DOEDERLEIN (65kg)

Match 5

VINNY MAGALHÃES vs MOKU KAHAWAI (+95kg)

Match 6

AJ SOUSA vs ARNALDO MAIDANA (85kg)

Match 7

DAUD ADAEV vs LUAN CARVALHO (75kg)

Match 8

VICTOR HONÓRIO vs ERBERTH SANTOS (+95kg)

Match 9

MATHIAS RIBEIRO vs RUDSON MATEUS (85kg)

Match 10

LUCAS ROCHA vs ALEX CABANES (75kg)

Match 11

BRUNO FRAZATTO vs GABRIEL MARANGONI (65kg)

Match 12

MICHAEL LANGHI vs MARCIO ANDRÉ (75kg)

Match 13

CLAUDIO CALASANS vs YAN CABRAL (85kg)

Match 14

OTÁVIO SOUSA vs ISAQUE BAHIENSE (85kg)

Match 16 (TITLE MATCH 75 KG)

DAVI RAMOS (challenger) vs EDWIN NAJMI (champion)